Das Intermezzo endet in wenigen Monaten: Max Beneke, von den Füchsen Berlin ausgeliehener Rückraumspieler des ThSV Eisenach, wird den Thüringer Handball-Bundesligisten im Sommer verlassen. Der U-21-Weltmeister schließt sich dem Ligakonkurrenten Frischauf Göppingen an, dort erhält der 1,98 Meter große Linkshänder einen Dreijahresvertrag. Benecke ist nach Philipp Meyer, Fynn Hangstein und Timothy Reichmuth der vierte feststehende Abgang beim ThSV zum Saisonende.