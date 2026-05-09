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  6. Aufholjagd führt nicht zum gewünschten Ergebnis

ThSV Eisenach Aufholjagd führt nicht zum gewünschten Ergebnis

Carsten Roloff

Die Thüringer Bundesliga-Handballer können in Melsungen nur in der Anfangsphase mithalten. Ein Zwischenspurt nach der Pause bringt keinen Erfolg.

ThSV Eisenach: Aufholjagd führt nicht zum gewünschten Ergebnis
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Treffsicher: Felix Aellen. Foto: imago/Beautiful Sports

Die Handballer des ThSV Eisenach stehen unmittelbar vor dem Klassenerhalt, doch an ihrer Rolle als auswärtsschwacher Mannschaft wird sich wohl nicht mehr viel ändern. Die Thüringer verloren ihr Bundesligagastspiel beim Tabellen-Achten MT Melsungen in der Kasseler Rothenbach-Halle mit 34:37. Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatte Aaron Mensing mit zehn Toren. Bei den Gästen überragte der Schweizer Nationalspieler Felix Aellen mit 14 Treffern.

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Die Eisenacher konnten nur in den ersten zehn Minuten das Geschehen offen gestalten. Nach dem 6:6 zogen die Hessen über 12:9 (18.) auf 16:10 (24.) davon. Diesem Rückstand liefen die Wartburgstädter bis zum Ende vergeblich hinterher. Näher als bis auf einen Treffer beim 28:29 in der 45. Minute kamen die Gäste, die sich bei ihrer Aufholjagd mitunter selbst im Weg standen, nicht mehr heran. Die technischen Fehler und die vergebenen Chancen ihres Kontrahenten bestraften die Melsunger und hatten spätestens beim 36:31 (55.) den Sieg in der Tasche.