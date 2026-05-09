Die Handballer des ThSV Eisenach stehen unmittelbar vor dem Klassenerhalt, doch an ihrer Rolle als auswärtsschwacher Mannschaft wird sich wohl nicht mehr viel ändern. Die Thüringer verloren ihr Bundesligagastspiel beim Tabellen-Achten MT Melsungen in der Kasseler Rothenbach-Halle mit 34:37. Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatte Aaron Mensing mit zehn Toren. Bei den Gästen überragte der Schweizer Nationalspieler Felix Aellen mit 14 Treffern.
ThSV Eisenach Aufholjagd führt nicht zum gewünschten Ergebnis
Carsten Roloff 09.05.2026 - 22:54 Uhr