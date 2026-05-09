ThSV Eisenach: Aufholjagd führt nicht zum gewünschten Ergebnis

Die Eisenacher konnten nur in den ersten zehn Minuten das Geschehen offen gestalten. Nach dem 6:6 zogen die Hessen über 12:9 (18.) auf 16:10 (24.) davon. Diesem Rückstand liefen die Wartburgstädter bis zum Ende vergeblich hinterher. Näher als bis auf einen Treffer beim 28:29 in der 45. Minute kamen die Gäste, die sich bei ihrer Aufholjagd mitunter selbst im Weg standen, nicht mehr heran. Die technischen Fehler und die vergebenen Chancen ihres Kontrahenten bestraften die Melsunger und hatten spätestens beim 36:31 (55.) den Sieg in der Tasche.