Mit Blick auf die Zukunft der Monarchie deutet William Reformen an. Er wolle "eine Welt schaffen, in der mein Sohn stolz auf das ist, was wir tun – in einer Welt und in einem Beruf, die das Leben der Menschen tatsächlich zum Besseren verändern."

Traditionen seien zwar wichtig und sollten erhalten bleiben. "Es gibt auch Momente, in denen man auf eine Tradition schaut und sich fragt: Ist das heute überhaupt noch zeitgemäß?", so der Prinz. "Ich kann versichern, dass Veränderung auf meiner Agenda steht. Eine Veränderung zum Guten. Ich habe keine Angst davor. Was mich wirklich begeistert, ist die Vorstellung, etwas verändern zu können. Keine übermäßig radikalen Veränderungen, aber solche, die meiner Meinung nach notwendig sind."

Die Serie "Urlaub wider Willen mit Eugene Levy" ("The Reluctant Traveler") läuft beim Streamingdienst Apple TV+. Levy bereist neben Großbritannien auch Österreich, Mexiko und Südkorea.