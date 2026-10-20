Thriller-Miniserie "Noch bin ich da" - Koschitz als Polizistin mit Alzheimer

Gegen Ende ist Pia so weit, dass sie über sich selbst festhält: "Ich war immer schon in ein bisschen schräg. Jetzt muss ich's nur nicht mehr verstecken."

Berührend wird es, als Pia mit ihrem Mann (Matthias Koeberlin) spricht, dass sie nicht von ihrer Familie gepflegt, gefüttert und gewaschen werden wolle. "Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich dich irgendwo hingebe", antwortet der - worauf sie entgegnet: "Es gibt auch noch andere Lösungen." Wieder er: "Ich geh' jeden Schritt mit dir. Aber den nicht."

Es sind nicht nur solche Gespräche, die zum Nachdenken anregen. Die Serie nimmt sich viel Zeit, Emotionen zu zeigen. Das Publikum sieht Menschen weinen, sich in den Armen liegen, verzweifeln.

Überraschende Wendungen und Cliffhanger

"Je näher man den Menschen kommt, desto intensiver fiebert man mit ihnen mit", sagen die Regisseure Daniel Prochaska und Johanna Moder laut Pressedossier. "Gleichzeitig wollten wir, dass das Publikum gemeinsam mit der Ermittlerin Hinweise entdeckt, miträtselt und sich immer wieder die Frage stellt, was wirklich passiert ist." Die emotionale Geschichte der Figuren habe genauso viel Gewicht bekommen sollen wie die Spannung der Ermittlungen.

Die Serie spielt im Herbst. Das Moor bringt neben einem gewissen Gruselfaktor die nötige Kälte mit. Gedreht wurden viele Szenen zudem in der Dunkelheit.

Hinzu kommen immer wieder kurze Sequenzen mit Rückblenden oder anderen Handlungssträngen. So können Zuschauerinnen und Zuschauer ahnen, dass noch die eine oder andere Wendung folgen dürfte. Außerdem gelingt es den Machern mittels Cliffhangern, von Folge zu Folge zu leiten.

Da kann es schon dem Publikum schwerfallen, den Überblick zu behalten. Pia ist mit Gedächtnisschwund und Halluzinationen einmal mehr gebeutelt. Sie schreibt Notizbücher voll, um nichts zu vergessen. Auf dem Dachboden hängen Zettel voller Vermerke. Und im Inneren hegt sie in einigen Momenten Zweifel.

Als der Leiter der Ermittlungen sie beurlaubt, ignoriert sie das dann - natürlich - auch. Und taucht bei einem Verdächtigen auf, der prompt fragt: "Warum kannste nicht einfach a Ruh' geben?" Kann sie nicht.