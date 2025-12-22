Die zehn Jahre alte Loni ist fast schon Profi beim Krippenspiel zum Weihnachtsgottesdienst in Benshausen. Bereits zum dritten Mal gestaltet sie es mit. Und das sehr gern. „Es ist schön, dass ich dabei sein kann, auch wenn ich dann, wenn es soweit ist, wieder ganz schön aufgeregt sein werde“, sagt die Zehnjährige. Zur Musikprobe zuvor ist davon nichts zu spüren, als sie mit einem Teil der anderen Kinder in der Thomaskirche die Lieder für den besonderen Nachmittag übt. Kribbelig wird es vermutlich erst, wenn sie mit ihrem Gedicht in die Rolle der Maria schlüpft. In den Jahren zuvor war sie Engel und Hirte. Für den acht Jahre alten Malte ist bereits die Probe mit viel Aufregung verbunden. Als er zwischendrin sein Gedicht „Der Weihnachtsstern“ aufsagt, ist er jedoch Konzentration in Person, sichtlich erleichtert und stolz.