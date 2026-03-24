Mit „Willkommen Sonneberg“ springt Thomas Nicolai auf die Kleinkunstbühne des Gesellschaftshauses. Zu heftiger Rockmusik stellt er sich als 18-Jähriger ambiguer Single aus Leipzig vor, der endlich wieder mal in Sonneberg gastiert. Alles gelogen, aber ein komisch guter Anfang. Leipzig stimmt, denn Nicolai steht dazu, dass er Ossi, Zoni und Sachse ist. Aber keiner aus Dresden, weil die abends im Kinderzimmer sagen, „dass sie noch mal nach den Rechten sehen wollen“.