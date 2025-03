„Die Situation ist immer noch schwierig, aber wir geben nicht auf“, sagt Frank Kuschel, Geschäftsführer des THK-Verlages. Vor drei Jahren rief dieser An der Weiße 18 das Arnstädter Buchkombinat ins Leben. Es soll nicht nur Verkaufsstelle für die Bücher des Verlages sein, sondern vor allem Anlaufstelle für Buchfreunde. So treffen sich immer am ersten Mittwoch im Monat die Arnstädter Literaturfreunde dort, gibt es Lesungen und Neuvorstellungen aus dem Verlagsportfolio. Zum Markttag am Dienstag ist der Leseort von 9 bis 16 Uhr immer geöffnet. Gern hätte er ein Ladenlokal in der Fußgängerzone genommen, aber dort hätten die Vermieter trotz etlichem Leerstand nur langfristige Verträge abschließen wollen – zu riskant, so Kuschel.