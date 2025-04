Im Kulturhaus am Markt nistet der Charme der untergegangenen Republik. Die Türen, die Bodenfliesen, die Vorhänge. Es riecht nach Mathe-Olympiade und Kulturprogramm. Draußen gibt es Wiener Würstchen und Bier. Drinnen endlose Stuhlreihen, auf denen Menschen sitzen, die an diesem regnerischen Donnerstagabend – nach Antworten suchend – durch den Neuhäuser Nebel stapften. Antworten auf das Durcheinander einer Zeit, die nur noch Schwarz und Weiß zu kennen scheint. In der sich das Miteinander und der so leidenschaftliche wie erfrischende Streit der Meinungen, wie man ihn noch aus der Nachwende-Euphorie kennt, immer mehr in einem bedrückenden Klima aufzulösen scheint: Hier die Guten, dort die Bösen. Hier die vermeintlich richtigen Sichtweisen, dort die vermeintlich falschen, für die man sich im öffentlichen Diskurs das Wörtchen „Narrativ“ angewöhnt hat. Die Erzählung also, die es ohne Prüfung und Wägung von Argumenten abzuwerten gilt.