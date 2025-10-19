So sieht es jedenfalls Sebastian Siegel, Vorsitzender des Feuerwehrvereins Theuern. Zufrieden über den Kirmesverlauf äußerte er sich bereits am Samstagabend nach Fackelzug am Vorabend vom Hotel „Sonneneck“ durch den Ort bis zum Festzelt. Abends folgte der Bieranstich vom Schalkauer Bürgermeister Mark Schwimmer. Über ihn lassen Siegel und Julia Straßburger nichts kommen, denn der Kirmesverein ist froh, einen Bürgermeister wie ihn zu haben. Er sei ein super Bürgermeister mit dem man gut klar komme und lege viel Wert auf die Vereine. Er halte dementsprechend auf den Feuerwehrverein als Kirmesveranstalter große Stücke.