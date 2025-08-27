 
Theuern ICE-Strecke steht still

Mehrere hundert Feuerwehrler werden in Kürze im Raum Schalkau für den Ernstfall eines Unfalls auf der Hochgeschwindigkeitstrasse üben.

 
Theuern: ICE-Strecke steht still
Die Personensuche im verrauchten ICE-Tunnel bei einer Großübung im Juli 2017. Foto: LRA/Volk

Eine vergangenes Jahr abgesagte Großübung an der ICE-Strecke im Landkreis Sonneberg hat ihren voraussichtlichen Nachholtermin am Samstag, 6. September.

Wie Kreisbrandinspektor Mathias Nüchterlein im Gespräch mit der Redaktion informierte, soll dann ganztägig die Menschenrettung für das Szenario eines Bahnunfalls im Tunnel Baumleite geprobt werden.

Bis zu 300 Mitglieder freiwilliger Feuerwehren und weiterer Hilfsorganisationen aus Sonneberg und angrenzenden Landkreise, so heißt es, werden die Gelegenheit bekommen bis 17 Uhr mehrere Stationen zu absolvieren.

Ursprünglich angekündigt war die Übung für den Juni vergangenen Jahres. Diese war seinerzeit wegen des stürmischen Wetters bzw. damit einhergehender anderweitiger Beanspruchungen der Einsatzkräfte kurzfristig ausgetragen worden.

Behinderungen für Autofahrer stehen am 6. September nicht zu erwarten. Allerdings verkehren im Übungszeitraum keine Züge auf der Schnellstrecke.