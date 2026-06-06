Manchmal frage ich mich wirklich, warum sich immer wieder Menschen schwer damit tun, sich einfach einmal für etwas zu freuen. Da kommt Danny Brohm als ein erfahrener Festwirt, als ein Unternehmer mit Renommee, Ideen und Leidenschaft. Einer, der das Theresienfest neu denken und somit zukunftsfähig machen will. Er ist bereit, Zeit, Geld, Energie und Herzblut zu investieren, damit eine Tradition wieder ins Leben der Menschen passt. Das Fest soll zurück ins Herz der Stadt, an den Schlosspark.