Von Festbieranstich bis Festumzug – lange hat das Theresienfest in Hildburghausen nicht so viele Gäste erlebt. Schon zum Start am Donnerstagabend war das Festzelt sehr gut besucht, auch die anderen Veranstaltungen konnten sich rein aus dieser Sicht sehen lassen. Einer der Höhepunkte war schließlich am frühen Sonntagnachmittag gekommen, als fast ganz Hildburghausen auf den Beinen war: Entweder um im Festzug selbst mitzulaufen, oder sich am Straßenrand das bunte Treiben anzuschauen. Eine Vielzahl der Hildburghäuser Vereine präsentierte sich dabei im Umzug. Zahlreiche Musikgruppen, Kirmesgesellschaften und Traditionsvereine prägten das Bild des langen Zugs, der sich einmal von der Waldstadt über Schleusinger Straße und die Innenstadt zum Festzelt am Stadttheater schlängelte. Entlang der Straßen und am Markt haben sich bei fantastischem Spätsommer-Wetter Hunderte das Spektakel angesehen. Angeführt wurde der Zug vom Spielmannszug aus Coburg – Neuses, dem folgte die Kutsche mit dem Theresienpaar und dem Dunkelgräfin-Paar.