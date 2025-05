So groß wie zum Oktoberfest, das vom 20. September bis 5. Oktober auf der Theresienwiese in München stattfindet, kann die Auswahl an Biersorten nicht sein. Denn beim größten Volksfest der Welt in der bayrischen Landeshauptstadt werden 14 große Festzelte und weitere kleinere aufgestellt, in denen der Gerstensaft aus den Hähnen fließt. Welches Bier zum Theresienfest in Hildburghausen in dem einen Festzelt vom 2. bis 5. Oktober ausgeschenkt wird, das ist aber offensichtlich von großem Interesse, wie die Diskussion in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses gezeigt hat.