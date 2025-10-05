Beim großen Theresienfestumzug quer durch Hildburghausen haben sich wieder eine ganze Menge Vereine eingereiht, um sich zu präsentieren. Angeführt vom Theresienpaar, das aus der Kutsche den Zuschauern winkte, haben zahlreiche Vereine aus der Stadt, aus den Nachbargemeinden und auch wieder aus der Partnerstadt Würselen dafür gesorgt, dass ein bunter, farbenfroher Zug gezeigt hat, wofür Hildburghausen alles steht. Zuschauer und Umzugsteilnehmer mussten sich allerdings gegen den Regen wappnen, der am Sonntagnachmittag eingesetzt hatte. Trotzdem haben sich die Hildburghäuser den Spaß nicht verderben lassen und säumten zahlreich die Straßen entlang des Umzugs. Der endete schließlich im Festzelt auf dem Theresienplatz. Dort fand dann auch das große Freundschaftsmusizieren der teilnehmenden Musikkapellen statt.