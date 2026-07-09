Im Jahr 2022 formulierte die Theresiengesellschaft Hildburghausen zu ihrer Gründung ein ehrgeiziges Ziel: Die berühmteste Tochter der Region, Königin Therese von Bayern, sollte wieder ins öffentliche Bewusstsein zurückkehren. Mit dem Theresienjahr 2025 – dem 200. Krönungsjubiläum der Monarchin - wurde dieses Vorhaben auf eine neue Ebene gehoben. Im Gespräch mit unserer Redaktion zieht Peter Traut, Präsident der Theresiengesellschaft, Bilanz erklärt, warum der Theresienball 2026 dem Theaterherzog Georg II. gewidmet sein wird.