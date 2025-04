Themenmarkt in Suhl: E-Paper-Nachhilfe auf dem Marktplatz

„Wir für hier – Regionales zuerst.“ So lautet das Motto des ersten Themenmarktes in diesem Jahr. Er findet am Samstag, 26. April, von 10 bis 16 Uhr in der Suhler Innenstadt statt. Besucher können sich auf eine breite Palette an Ständen und Aktivitäten freuen. Von handgefertigten Erzeugnissen und regionalen kulinarischen Spezialitäten bis hin zu nachhaltigen Projekten reicht das Angebot. Der regionale Markt, der vom Suhler Citymanagement, der Stadtmarketing-Initiative, der Stadt Suhl und den beiden großen Einkaufscentern organisiert wird, ist eine wertvolle Veranstaltung für lokale Produzenten, die ihre Produkte und Dienstleistungen direkt vor Ort anbieten.