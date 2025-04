Kaum haben sie Suhler Kleingärtner ihren Stand mit Kräutern und Gemüsepflanzen, Steingewächsen und Stauden bestückt, strömen schon die Hobbygärtner heran. Der erste Themenmarkt des Jahres, der am Samstag mit regionalen Produkten lockt, ist da noch gar nicht eröffnet. Doch die Suhler wissen aus langjähriger Erfahrung: Wer etwas Gutes ergattern will bei der Pflanzenbörse, muss schnell sein. Die Kleingärtner haben alles, was übrig ist im heimischen Garten, in Töpfe gepackt und mitgebracht auf den Marktplatz. Gegen eine Spende für die Zooschule gehen die Pflanzen an ihre neuen Besitzer über. „Vor allem Kräuter und Gemüsepflanzen sind begehrt“, berichtet Jutta Leipold, Fachberaterin im Stadtverband der Suhler Kleingärtner. Auch winterharte Stauden würden gern mitgenommen. „Die sind in der Region großgezogen worden und kommen nicht den klimatischen Bedingungen hier gut klar. Wenn man sie einpflanzt, wachsen sie auch“, erläutert sie.