Es gibt Geburtstagsfeiern, die mehr sind als ein Ereignis in der eigenen Familie oder im engsten Freundeskreis. In Themar gab es jüngst so ein Familientreffen, und das bereits zum elften Mal. Immer um den Geburtstag ihrer „Else“ – meist am Samstag danach, damit alle daran teilnehmen können – trifft sich die (Groß-)Familie in Themar. Von der betagten Generation, die sich die Fahrt ins Werrastädtchen gerade noch zutraut, bis zu den erst wenige Monate alten Ururenkeln – fünf Generationen unter einem Dach, oder wie bei dem herrlichen Frühlingswetter in diesem Jahr in einem Garten.