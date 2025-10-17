Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag mit Gewalt in ein Büro- und Werkstattgebäude einer Themarer Firma in der Tachbacher Straße eingebrochen.
Themar Unbekannte brechen in Firma ein
Redaktion 17.10.2025 - 10:46 Uhr
Einbruch in Themar: Die Polizei sucht nach Hinweisen von Zeugen.
Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag mit Gewalt in ein Büro- und Werkstattgebäude einer Themarer Firma in der Tachbacher Straße eingebrochen.
Sie brachen Türen und Spinde auf und durchsuchten die Räume. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei stahlen sie ein Smartphone und einen Werkzeugkasten.
Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei am Freitagmorgen in ihrer Mitteilung noch nicht sagen. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 03685/7780 und unter der Angabe des Aktenzeichens 0269299/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen melden.