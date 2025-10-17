 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Hildburghausen

  6. Unbekannte brechen in Firma ein

Themar Unbekannte brechen in Firma ein

Einbruch in Themar: Die Polizei sucht nach Hinweisen von Zeugen.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Themar: Unbekannte brechen in Firma ein
1
  Foto: Pixabay

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag mit Gewalt in ein Büro- und Werkstattgebäude einer Themarer Firma in der Tachbacher Straße eingebrochen.

Nach der Werbung weiterlesen

Sie brachen Türen und Spinde auf und durchsuchten die Räume. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei stahlen sie ein Smartphone und einen Werkzeugkasten.

Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei am Freitagmorgen in ihrer Mitteilung noch nicht sagen. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 03685/7780 und unter der Angabe des Aktenzeichens 0269299/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen melden.