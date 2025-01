Themar: Sockendieb mit Sommerreifen

Im Kaufland in Dörfles-Esbach bei Coburg hat an Silvester ein Mann lange Finger gemacht, teilt die Polizeiinspektion Coburg am Neujahrstag mit. Laut dem Bericht wollte der Mann dort zwei Paar Sportsocken klauen. Das Marktpersonal hat es aber bemerkt und informierte die Polizei. Nachdem die Beamten die Anzeige aufgenommen hatten, wollte der Mann mit dem Auto seinen Heimweg ins rund 50 Kilometer entfernte Themar antreten. Dabei bemerkten die Beamten, dass der Mann noch immer mit Sommerreifen unterwegs war.