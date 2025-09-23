Auch nach 80 Jahren ist es nicht vergessen, welche Schicksale sich einst in dem Werrastädtchen zugetragen haben. Familien, die über mehrere Generationen hier gelebt haben, und das im besten Verhältnis zu den deutschen Mitbürgern, waren mit Beginn der Naziherrschaft verfemt. Sie wurden als Juden diskriminiert, verfolgt und in die Vernichtungslager deportiert, was für viele den sicheren Tod bedeutete. Nur wenigen gelang die Flucht ins Ausland, nur wenige konnten sich in der Schweiz, in England oder in Amerika eine neue Existenz aufbauen.