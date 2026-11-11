Auch beim Themarer Carneval Club (TCC) begann am 11. November beim traditionellen Rathaussturm offiziell die fünfte Jahreszeit. Zunächst hielt Bürgermeister Joachim Hanf den Rathausschlüssel noch fest in den Händen. Doch um Punkt 11.11 Uhr musste er sich dem alten Brauch der Narren beugen und die Schlüsselgewalt an TCC-Präsident Marcus Müller übergeben. Nach der symbolischen Machtübernahme setzte sich auch der Bürgermeister die Narrenkappe auf und feierte gemeinsam mit den Jecken den Start in die neue Karnevalssaison.