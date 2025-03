Der Wolf ist inzwischen kein Thema mehr, das allein Tierzüchter oder Jäger bewegt; zunehmende Risse und regelmäßige Sichtungen, die teils immer näher an Orte heranrücken, beunruhigen die Bewohner zwischen Rennsteig und Singer Berg. Wildkameras liefern fast täglich Bilder der Räuber, die nahe am Ort streifen. In Gräfinau-Angstedt finden Ortsteilbürgermeisterin und ihr Rat nach der „enttäuschenden“ Veranstaltung in Neustadt, in der es laut Claudia Gorzelitz weder Antwort auf drängende Fragen, noch Hilfe oder Lösungsansätze gegeben habe: Die Verharmlosung und Ignoranz der Politik könne man so nicht mehr länger hinnehmen. Das Thema Wolf gehe inzwischen nicht mehr nur Naturschützer, Einzelpersonen oder Berufsgruppen etwas an, sondern auch die Kommunen. Viele Gräfinau-Angstedter beispielsweise sehen sich beim Gang in den Wald verunsichert, in ihrer Lebensqualität eingeschränkt.