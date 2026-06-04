Wie barrierefrei ist ein Ort mit einer über 1300 Jahre alten Geschichte? Die Arbeitsgemeinschaft „Barrierefreie Stadt Arnstadt“ wollte das bei einem Rundgang durch die Innenstadt testen und gleichzeitig Politik und Verwaltung auf Problemstellen aufmerksam machen. Rund 20 Teilnehmende – darunter Menschen mit Sehbehinderung und Rollstuhlfahrende – machten sich vom Prinzenhof aus auf den Weg über die Bäckerei Bernsdorf und den Bustreff bis zum Schlossplatz.