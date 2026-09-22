Wie lassen sich Immobilien und Vermögen steuerlich günstig an die nächste Generation weitergeben? Welche Regelungen sollten bereits zu Lebzeiten getroffen werden? Diese Fragen standen im Mittelpunkt eines Informationsabends des Werra-Wartburgregion e. V. in der Trinkhalle des Gradierwerks in Bad Salzungen. Mehr als 130 Bürgerinnen und Bürger folgten der Einladung und sorgten für einen voll besetzten Saal.