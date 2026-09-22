Wie lassen sich Immobilien und Vermögen steuerlich günstig an die nächste Generation weitergeben? Welche Regelungen sollten bereits zu Lebzeiten getroffen werden? Diese Fragen standen im Mittelpunkt eines Informationsabends des Werra-Wartburgregion e. V. in der Trinkhalle des Gradierwerks in Bad Salzungen. Mehr als 130 Bürgerinnen und Bürger folgten der Einladung und sorgten für einen voll besetzten Saal.
Thema Immobiliennachfolge Wenn Häuser den Besitzer wechseln
Redaktion 22.09.2026 - 15:00 Uhr