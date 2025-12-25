Erfurt (dpa/th) - Der von der Brombeer-Landesregierung geplante Bürgerrat nimmt Gestalt an: Ab März sollen sich insgesamt 200 Menschen in vier Regionen des Freistaats mit dem Thema "Frieden und Diplomatie" beschäftigen. Im Sommer 2027 ist dann eine landesweite Bürgerkonferenz mit allen Teilnehmenden geplant, wie die Thüringer Staatskanzlei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. "Bürgerräte helfen, Debatten zu versachlichen, Vertrauen in politische Entscheidungen zu stärken und den Zusammenhalt in Thüringen zu fördern", sagte Ministerpräsident Mario Voigt (CDU).