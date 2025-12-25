BSW-Wunsch im Koalitionsvertrag

"Im Mittelpunkt stehen Fragen von Frieden und Diplomatie, zugleich können auch andere Themen zur Sprache kommen, die die Menschen bewegen", sagte Regierungschef Voigt. Sein Brombeer-Bündnis aus CDU, BSW und SPD hatte sich in seinem Koalitionsvertrag auf die Bildung von Bürgerräten verständigt. Das Thema gilt vor allem als wichtiges Projekt und Herzensanliegen des BSW. Im Koalitionsvertrag heißt es: "Wir fördern eine breit angelegte Debatte; hierzu wollen wir in Thüringen die Möglichkeit schaffen, dass Bürgerinnen und Bürger sich nicht nur äußern können, sondern dass ihre Meinung in Bürgerräten gehört werden wird."