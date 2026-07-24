Hand aufs Herz: Wer aus Schmalkalden kommt, fährt nicht ganz unvoreingenommen zu einer anderen Thüringer Landesgartenschau. Elf Jahre nach dem grandiosen Event in der Fachwerk- und Hochschulstadt ist der Stolz auf das, was damals in der Stadt alles entstanden ist und geboten wurde, noch immer präsent. Die nachhaltigen Veränderungen wie im Westendpark, an den Siechenteichen, um Schloss Wilhelmsburg und die Viba Nougat-Welt herum haben Maßstäbe gesetzt.