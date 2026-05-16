Theaterwettbewerb Mülheimer Theatertage mit Revue "Play Auerbach" eröffnet

15.000 Euro Preisgeld in beiden Wettbewerben

Insgesamt sind bei dem Wettbewerb bis zum 6. Juni sieben neue Stücke deutschsprachiger Gegenwartsdramatik für Erwachsene und fünf für Kinder nominiert. Beide Wettbewerbe sind mit je 15.000 Euro dotiert. Dazu kommt ein mit 5.000 Euro dotierter Publikumspreis. Alle nominierten Stücke werden während der Theatertage in Mülheim aufgeführt. Über die Sieger wird bei öffentlichen Jurysitzungen entschieden, die auch im Livestream verfolgt werden können.