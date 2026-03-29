„Dieses Schauspiel war nie nur ein Theaterstück für uns“, bekennt Sarina Schuchardt, die es inszeniert hat, bei der Begrüßung der Premierenbesucher. „Es hat etwas mit uns gemacht – von der ersten Probe bis zur heutigen Premiere. Und ich hoffe, dass es mit Ihnen ebenfalls etwas macht. An diesem Thema kann man einfach nicht unbeeindruckt vorbeigehen.“ Gleichzeitig warnt sie vor den Filmeinspielen, die nichts für schwache Gemüter seien.