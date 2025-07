Theatersanierung: Nach Vergabe-Streit: DNT-Generalsanierung verzögert sich

Neuanlauf mit Hoffnung auf klare Regeln

In einem Neustart liege die Chance auf klare und stabile Rahmenbedingungen, um das Theater denkmalgerecht zu sanieren und für die Zukunft zu ertüchtigen, so die Stadt. Das in seiner heutigen Gestalt 1908 eröffnete DNT sollte nach den bisherigen Plänen zwischen 2027 und 2032 denkmalgerecht saniert und moderat erweitert werden. Bund und Land Thüringen stellen dafür 167 Millionen Euro zur Verfügung. Von der Summe sollen auch Arbeiten an der Ausweichspielstätte Redoute, dem früheren Haus der Offiziere im Norden der Stadt, finanziert werden.