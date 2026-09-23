Erst war es nur ein einzelner Vogel, nun ist der ganze Schwarm da: Am vergangenen Freitag verwandelte sich das „Schwalbenhaus“ in der Kleinen Beerbergstraße in Suhl-Nord erneut in einen lebendigen Treffpunkt. Fünf Performerinnen des Theaterkollektivs „Panzerkreuzer Rotkäppchen“ auf drei Simson-Mopeds kamen angereist, um als Schwalben-Staffel die Geschichten des Viertels zu sammeln. Die „Tieffliegerin“, die bereits beim ersten Besuch Anfang September dabei war, stellte diesmal ihre vier „Schwestern“ vor – verschiedene Charaktere, die unterschiedliche Aspekte weiblicher Mobilität verkörpern.