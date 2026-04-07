„Erzähl uns, was die Simson für dich bedeutet — damals oder jetzt“, fordern fünf junge Leute die Suhlerinnen und Suhler, alle früheren Simsöner und alle Mopedbegeisterten auf. Sie wollen ein Theaterprojekt realisieren, in dessen Mittelpunkt die Kleinkrafträder der Marke Simson stehen. Dafür möchten sie erfahren, was die Menschen in Suhl mit Simson verbinden, welche Erlebnisse und Erfahrungen sie gemacht haben. Nicht weniger als ein Theaterstück soll daraus entstehen – mit echten Geschichten und echten Menschen.