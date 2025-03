Längst haben sich die Mitglieder der Mundart-Gruppe „Motzings Enkele“ in den mehr als zehn Jahren ihres Bestehens ein treues Stammpublikum geschaffen. Und so blieb auch bei ihrem neuerlichen Auftritt im Meininger Theatermuseum am Dienstagabend kein Stuhl unbesetzt. Gleich eine ganze Gruppe war zum Beispiel aus Henneberg gekommen – Frauen, die sich ebenfalls aus Leidenschaft mit der hiesigen Mundart beschäftigen. Eine davon ist Maritta Behnke: „Wir sind zwar kein Verein, nennen uns einfach Henneberger Mundart-Freunde. Doch wir treffen uns alle vier Wochen, um uns gegenseitig auszutauschen. Dass wir ein Programm unserer großen Vorbilder, ,Motzings Enkele’, nicht verpassen, ist selbstverständlich.“ Was Maritta Behnke selbst nicht verrät: Der Tag des Auftritts ist ihr 81. Geburtstag. Den Akteuren des Abends war das nicht verborgen geblieben, sie gratulierten dem Geburtstagskind in aller Öffentlichkeit gratulierten. „Den heutigen Geburtstag hier zu verbringen, mich bestens unterhalten zu lassen, ist allemal besser, als zu Hause zu sitzen, und mit ein paar Gästen zu feiern“, begründet sie ihr Kommen.