Muss man in dessen Jubeljahr noch etwas zufügen, zu dieser legendenhaften Erscheinung Georg II.? Unbedingt – das wird schnell klar beim historischen Freitagabend im Eisfelder Schlosssaal, zudem der Verein Kirche-Schloss zu Eisfeld sein Vorstandsmitglied Katharina Witter eingeladen hat. Die Historikerin arbeitete lange im Meininger Staatsarchiv und blickte dabei immer wieder in die älteren Verwaltungsakten der Herzogtümer Sachsen-Meiningen und Sachsen-Hildburghausen. Für diesen Abend hat sie sich vorgenommen, den Theaterherzog nicht in den Himmel zu heben, sondern nüchtern Zwänge, Zufälle und Lebenslinien eines Monarchen zu beschreiben, der die jüngere Südthüringer Geschichte geprägt hat wie kaum ein anderer.