Fast 150 Jahre lang blieb es der Öffentlichkeit verborgen. Nun präsentieren die Meininger Museen erstmals das historische Bühnenbild „Donaulandschaft“ zu Friedrich Schillers Drama „Die Räuber“. Das Werk aus dem Jahr 1878 wird nach seiner Konservierung am Donnerstag, 12. November, um 18 Uhr im Theatermuseum Meiningen vorgestellt. Der Eintritt zur Erstpräsentation ist frei. Das Bühnenbild entstand in Zusammenarbeit zwischen Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen und dem Theatermalatelier der Gebrüder Brückner in Coburg.