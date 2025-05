Das Comödienhaus on Tour und die Freunde vom Verein des Comödienhauses laden zum diesjährigen Theaterball – ganz im Zeichen von Petticoats, Pomade und Rockabilly. Unter dem Motto „Rockabilly – the 1950s & 1960s“ feiert Bad Liebenstein am 17. Mai eine rauschende Ballnacht voller Musik, Tanz und nostalgischem Charme.