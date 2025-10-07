„Dornröschen“ heißt das diesjährige, mit Spannung erwartete Märchenspiel der Laienspielgruppe „Wiesenwichtel“. Für seine 31. Saison wählte die Truppe ein ziemlich populäres Märchen der Brüder Grimm, das allerdings auf eine Erzählung des französischen Schriftstellers Charles Perrault aus dem 17. Jahrhundert zurückgeht. Schon die Grimms feilten ordentlich am Text, der ihnen auch nur in Kindheitserinnerungen aus dem Kreis einer hugenottischen Emigrantenfamilie um 1800 überliefert worden war.