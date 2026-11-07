Theater Viel Applaus für Salzburger "Faust"-Inszenierung in München

München/Salzburg (dpa/lby) - Was geht in Faust vor, wenn er den Pakt mit dem Teufel eingeht? Was treibt ihn an und woran verzweifelt er? Ulrich Rasches gefeierte Salzburger "Faust"-Inszenierung hat den Weg über die österreichisch-bayerische Grenze gefunden und ist nun zum ersten Mal in München auf die Bühne gekommen. Viel Applaus gab es nach gut dreieinhalb Stunden vom Publikum des Residenztheaters, das die Inszenierung co-produziert hat - auch wenn nicht alle Zuschauer nach der Pause auf ihre Plätze zurückkehrten.