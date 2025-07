Achtung an alle! Gleich zu Beginn werden die Pucks schon ihr Unwesen treiben. Vom „Puckwinkel“ aus, der Stammkneipe der Elfen und Kobolde stehlen sich die schelmischen Geister durch die Menge. Alle, die sich am Eingang hinter dem Großen Haus am Samstagabend auf den Weg durch den Zauberwald begeben, sollten gewahr sein, von den listigen Wichten belästigt zu werden. „Sie kitzeln und zwicken und lüften die Röcke, sie führen an der Nase herum und spielen Streiche, sie zaubern und tricksen, dass einem die Ohren schlackern.“ Schwarz auf weiß steht es im Programm zum Sommerfest des Staatstheaters Meiningen, was einen mit Mia Antonia Dressler und Pauline Gloger unter freiem Himmel im Meininger Englischen Garten als erstes erwartet. Unter der Prämisse „Noch nie war Tragödie so heiter“ werden die beiden jungen Spielerinnen später im „Handwerker-Medley“ in Verstärkung aus dem Schauspiel-Ensemble (Anja Lenßen, Florian Graf, Leonard Pfeiffer und Matthis Heinrich) noch die Handwerker-Szenen aus dem „Sommernachtstraum“ zum Besten geben.