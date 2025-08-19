Knapp zwei Wochen vor Probenbeginn wurde im Staatstheater Meiningen noch kräftig gewerkelt. Am 11. August begannen die Arbeiten an der Drehbühne des Großen Hauses. Seit 15 Jahren besitzt die Spielstätte eine solche Bühnentechnik, die sowohl im Schauspiel als auch im Musiktheater regelmäßig zum Einsatz kommt. Vor den Umbauarbeiten im Jahr 2010 hatten die Meininger nur eine Drehscheibe. Nun wurde die Bühne frisch gestrichen und bekam zudem einen Satz neue Räder.