Wenn die Künstler Sommerferien machen, gehen die Handwerker in die Vollen. Die verschiedenen Spielstätten, die zum Staatstheater Meiningen gehören, müssen in der Spielzeitpause auf Vordermann gebracht werden. Sicherheit für alle steht dabei an erster Stelle. War es letztes Jahr in der Bernhardstraße vor allem die große Probebühne, ehemals „Georgie’s Off“, die Sanierungsbedarf hatte, sind es jetzt das Große Haus und die Kammerspiele, auf denen das Augenmerk von Daniel Hilpert und seinen Mitarbeitern liegt.