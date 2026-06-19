Alles zusammen gerechnet sind es 23 Millionen Euro: So viel kostete am Ende die Sanierung des Rudolstädter Theaters. Wir sollten diese stolze Summe nicht beklagen, sondern lieber froh sein, dass Thüringen, der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und die Saalestadt so viel Geld für etwas Schönes gaben. Für etwas, das unsere Gesellschaft aus- und uns menschlicher macht: Die Kultur. Geschlossen wurde das Rudolstädter Haus, das Publikum auch aus Jena, Ilmenau, Neuhaus/Rwg., Pößneck und sogar Coburg anzieht, vor einigen Jahren wegen dramatischer Wasserschäden als Landestheater. Wiedereröffnet wurde es im vergangenen Herbst als Schiller-Theater. Stehen geblieben ist mehr oder weniger nur das Bühnenhaus. Alles andere ist neu.