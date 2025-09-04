Theater: Puppentheater Gera öffnet zweieinhalb Jahre nach Sanierung

Dem Theater Altenburg Gera zufolge wurde die Spielstätte komplett entkernt, das Dach und die Fassade wurden vollständig saniert. Durch den Umbau gebe es jetzt unter anderem eine neu zugeschnittene Puppenwerkstatt, Garderobenräume und eine Probebühne. Auch die szenische Beleuchtung, der Bühnenboden und der Zuschauerraum seien erneuert worden.