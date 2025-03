„Die Wartburg soll saniert werden, also kann man da bald nichts mehr sehen. Deswegen kommen wir zu euch!“ – mit diesen Worten beginnt Museumsführerin Hulda Fröhlich ihre Erzählung auf der Puppenspiel-Bühne im Rautenkranz in Meiningen. Gemeinsam mit dem Historiker Peter Priem nimmt sie das Publikum mit auf eine Reise durch die Legenden der Wartburg . Doch diesmal nicht in einem echten Schloss, sondern in einem mobilen Museumsarchiv, das Platz für allerlei Geschichten bietet. Hier treffen Historie und Fantasie aufeinander, denn die beiden Erzähler sammeln und erzählen Sagen und Mythen, die sich im Laufe der Zeit um die Wartburg ranken.