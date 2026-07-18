Salzburg - Die Salzburger Festspiele beginnen am Samstag mit dem Traditions-Stück "Jedermann" (21 Uhr). Philipp Hochmair (52) verkörpert erneut die Titelfigur. An seiner Seite debütiert Roxane Duran (33) in dieser Saison in der Rolle der Buhlschaft.
Roxane Duran debütiert im Traditions-Stück vom Sterben eines reichen Mannes. Sie folgt damit auf berühmte Vorgängerinnen. Auch Uraufführungen von Handke und Jelinek sorgen für Gesprächsstoff.
Salzburg - Die Salzburger Festspiele beginnen am Samstag mit dem Traditions-Stück "Jedermann" (21 Uhr). Philipp Hochmair (52) verkörpert erneut die Titelfigur. An seiner Seite debütiert Roxane Duran (33) in dieser Saison in der Rolle der Buhlschaft.
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Duran ("Das weiße Band", "Marie Antoinette") tritt damit in die Fußstapfen von Stars wie Senta Berger, Veronica Ferres oder Caroline Peters, die in der Vergangenheit die Buhlschaft in Salzburg verkörpert haben. Hugo von Hofmannsthals allegorisches Theaterstück über das Sterben eines reichen Mannes läutet seit mehr als 100 Jahren traditionell das österreichische Festival ein.
Bis Ende August stehen 208 Opern-, Theater- und Konzertaufführungen in Salzburg auf dem Programm. Zu den diesjährigen Highlights gehören eine Neuinszenierung von Bizets Oper "Carmen", sowie Theater-Uraufführungen der Literaturnobelpreisträger Peter Handke ("Schnee von gestern, Schnee von morgen") und Elfriede Jelinek ("Unter Tieren").