 
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Salzburger Festspiele: Auftakt mit "Jedermann"

Theater, Opern und Konzerte Salzburger Festspiele: Auftakt mit "Jedermann"

Roxane Duran debütiert im Traditions-Stück vom Sterben eines reichen Mannes. Sie folgt damit auf berühmte Vorgängerinnen. Auch Uraufführungen von Handke und Jelinek sorgen für Gesprächsstoff.

Theater, Opern und Konzerte: Salzburger Festspiele: Auftakt mit Jedermann
1
Roxane Duran tritt als Buhlschaft in die Fußstapfen großer Theaterstars. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa

Salzburg - Die Salzburger Festspiele beginnen am Samstag mit dem Traditions-Stück "Jedermann" (21 Uhr). Philipp Hochmair (52) verkörpert erneut die Titelfigur. An seiner Seite debütiert Roxane Duran (33) in dieser Saison in der Rolle der Buhlschaft. 

Nach der Werbung weiterlesen

Duran ("Das weiße Band", "Marie Antoinette") tritt damit in die Fußstapfen von Stars wie Senta Berger, Veronica Ferres oder Caroline Peters, die in der Vergangenheit die Buhlschaft in Salzburg verkörpert haben. Hugo von Hofmannsthals allegorisches Theaterstück über das Sterben eines reichen Mannes läutet seit mehr als 100 Jahren traditionell das österreichische Festival ein. 

Bis Ende August stehen 208 Opern-, Theater- und Konzertaufführungen in Salzburg auf dem Programm. Zu den diesjährigen Highlights gehören eine Neuinszenierung von Bizets Oper "Carmen", sowie Theater-Uraufführungen der Literaturnobelpreisträger Peter Handke ("Schnee von gestern, Schnee von morgen") und Elfriede Jelinek ("Unter Tieren").