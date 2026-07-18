Duran ("Das weiße Band", "Marie Antoinette") tritt damit in die Fußstapfen von Stars wie Senta Berger, Veronica Ferres oder Caroline Peters, die in der Vergangenheit die Buhlschaft in Salzburg verkörpert haben. Hugo von Hofmannsthals allegorisches Theaterstück über das Sterben eines reichen Mannes läutet seit mehr als 100 Jahren traditionell das österreichische Festival ein.