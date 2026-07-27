Das zweistündige Werk, erschienen 2025, wird vom Suhrkamp-Verlag "als ein Stück für die Bühne, ein Drama ohne Rednerwechsel, ein Lied ohne Kehrvers" beschrieben. In der für Handke inzwischen typischen Art werden zahlreiche Gedanken in sehr poetischer Art und loser Folge aneinandergereiht. Ein Mensch sinniert über Vergangenheit und Zukunft, ist ein genauer Beobachter der Gegenwart - und sich seiner Vergänglichkeit mehr als bewusst. "Die Wette des geglückten Lebens kannst du nur verlieren."