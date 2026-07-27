Salzburg - Bei den Salzburger Festspielen ist die Uraufführung des neuen Stücks von Literaturnobelpreisträger Peter Handke zu einer Verneigung vor dem Autor und den beiden Schauspielern geraten. Das Werk unter dem Titel "Schnee von gestern, Schnee von morgen" beeindruckte das Publikum. Der lange Applaus galt Jens Harzer und Marina Galic. Als der 83-jährige Handke, gestützt auf einen Stock, zum Schlussapplaus die Bühne betrat, erhoben sich die Premierengäste und feierten den österreichischen Literatur-Star.