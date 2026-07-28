Theater Neues Handke-Stück in Salzburg als gedankenvolles Streifen

Der Text bietet gegen Ende eine Überraschung. Die Perspektive ändert sich, der Ich-Erzähler wird durch einen Beobachter ersetzt, der das mögliche Schicksal des Flaneurs schildert. Einmal wird der Spaziergänger von Fichtenästen in den Wald gewunken, dann wird er auf dem Wochenmarkt mit einer schönen Frau am Arm gesehen oder sitzt als letzter Fahrgast im allerletzten Nachtbus. "Und vorher, oder auch nachher noch, sah man ihn, wenn auch wie einen Schemen, ein ums andere Mal quer über die Steppe stolpern, aber kein Mensch kann eine Zeit sagen, wo er noch ging, und eine, wo er nicht mehr ging."