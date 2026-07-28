Theater Neues Handke-Stück in Salzburg als gedankenvolles Streifen

Salzburg - Als Peter Handke zum Schluss die Bühne betritt, erhebt sich das Premierenpublikum. Es applaudiert kräftig, einzelne "Bravo"-Rufe sind zu hören. Der österreichische Literaturnobelpreisträger, dessen Werk durchaus polarisiert, schaut Schauspieler Jens Harzer an, herzt ihn - voller Bewunderung, wie es scheint. Harzer und seine Bühnenkollegin - und Ehefrau - Marina Galic haben tatsächlich Großes geleistet. Im neuen Handke-Stück "Schnee von gestern, Schnee von morgen" verkörpern sie in beeindruckender Weise einen gedankenvollen Flaneur.