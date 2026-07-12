„Schütze das Morgen – werde Teil der Zeitbehörde.“ Unter diesem Motto verwandelte sich die Suhler Innenstadt am Samstag in eine außergewöhnliche Theaterbühne. Statt auf roten Samtsesseln im Zuschauerraum zu sitzen, wurden Besucher selbst zum Teil der Geschichte. Das interaktive Theaterstück „Zeitbehörde – Zukunft schützen, Zeit bewahren“, entwickelt von Jugendlichen unter Leitung des Community Art Centers Suhl, führte die Teilnehmer quer durch den Steinweg und die Innenstadt, auf der Suche nach gefährlichen Zeitrissen.