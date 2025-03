Andrea Moses – eins in Meiningen mit „Der Graf von Luxemburg“, „Salome“ oder „Elektra“ als Regisseurin in die Welt des Musiktheaters gestartet – hat ihre Operndirektion 2021 in Weimar mit einer „Aida“ begonnen. Gemeinsam mit dem mittlerweile auch schon seit zehn Jahren dem Haus und der Staatskapelle, zuletzt als Musikdirektor verbundenen Dominik Beykirch am Pult. Die stilprägende Regisseurin und der hier gereifte und zum Publikumsliebling avancierte Dirigent werden beide beim Wechsel der Intendanz des Nationaltheaters im Sommer eine Lücke hinterlassen, die sich nicht so leicht zu füllen sein dürfte.